Un francobollo di 400 mila esemplari dedicato a tetradramma di Gela.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha aderito alla richiesta del Prof. Nuccio Mulè e del Senatore On. Pietro Lorefice emettendo un francobollo ordinario, del valore facciale di 1,10 euro, per l’anno 2020, appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”, con una tiratura di quattrocentomila esemplari.

Il francobollo sarà dedicato al Tetradramma di Gela: un’antica moneta d’argento coniata a Gela nel V sec. a.C., periodo in cui la città grazie ai tiranni Ippocrate e Gelone raggiunse una collocazione di primo piano nel Mediterraneo; una delle monete più conosciute con la protome del toro “androprosopo”, cioè a testa umana con attributi taurini, personificazione del fiume Gela ed emblema della monetazione geloa; su tale motivo gli antichi maestri incisori di Gela esercitarono tra il VI e il V secolo a.C. la loro capacità di creare capolavori tra i più ammirati della numismatica siceliota. La moneta in oggetto si trova nel Museo Archeologico di Gela e fa parte di una delle più importanti e ammirate collezioni del mondo.

Istituzioni, associazioni e cittadinanza sono invitate a partecipare all’evento del Francobollo sul Tetradramma di Gela, che si terrà domani, martedì 8 settembre, alle ore 11,00, presso le Mura Timoleontee di Capo Soprano, sede dove l’Ufficio Filatelico Poste Italiane di “Gela Centro” si trasferirà per mettere a disposizione del pubblico e dei collezionisti i francobolli, l’annullo postale filatelico, le cartoline e i folder; questi ultimi con una tiratura limitata di 2.700 esemplari, al prezzo di 15 euro, conterranno un singolo e una quartina del francobollo, la cartolina filatelica e la “busta primo giorno” con l’annullo del giorno di emissione e una serie di immagini e notizie sui principali beni archeologici del Parco Archeologico di Gela.