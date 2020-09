Sicilia, migranti. Musumeci: “Nell’hotspot di Lampedusa condizioni disumane”

“Ecco le condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello MUSUMECI, sulla sua pagina Facebook, postando un video girato nel corso dei controlli della task-force predisposta dalla Regione all’interno della struttura di contrada Imbriacola, sulla piu’ grande delle isole Pelagie.

“Adesso che si fa? Si dice che e’ realta’ virtuale? Purtroppo e’ la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: i diritti umani vanno praticati, non predicati – ancora MUSUMECI -. Altrimenti e’ solo retorica. Retorica dell’accoglienza che tante volte diventa business dell’accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall’altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile”. Il governatore siciliano questo pomeriggio, alle 17, sara’ a Palazzo Chigi insieme con il sindaco di Lampedusa, Toto’ Martello, per incontrare il premier Giuseppe Conte e discutere dell’emergenza sbarchi