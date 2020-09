Serradifalco.Un successo la raccolta fondi per la realizzazione del murales in memoria di padre Filippo Bonasera.

Ha superato di poco più del 50% la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione di un murales in memoria di padre Filippo Bonasera. A renderlo noto è stato il presidente dell’associazione “No Serradifalko”, Marcello Palermo.

Dunque, continua a far registrare numeri importanti l’iniziativa portata avanti dall’associazione serradifalchese per raccogliere fondi al fine di realizzare un murales con l’immagine di Don Filippo Bonasera.

L’associazione sta anche promuovendo una raccolta di fondi attraverso salvadanai che sono stati distribuiti a diversi esercizi commerciali cittadini, ma continuano ad essere tante le donazioni che vengono effettuate al fine di consentire la realizzazione di questo progetto.

In ogni caso, come ha confermato lo stesso Marcello Palermo ed il segretario Lillo Ricotta, la volontà comune è quella di portare avanti l’idea di realizzare il murales. Nel frattempo, l’associazione “No Serradifalko” ha presentato istanza per realizzare il murales in via Crucillà, in una cabina dell’Enel recentemente ristrutturata.

Inizialmente avrebbe dovuto essere la cabina elettrica che si trova nel quartiere di San Giuseppe ad ospitare il murales di Giulio Gebbia, ma la notizia che quella cabina, con ogni probabilità, sarà rimossa, ha fatto si che l’attenzione dell’associazione si spostasse sull’altra cabina elettrica di via Crucillà. Un sito, quest’ultimo, recentemente sottoposto ad interventi di ristrutturazione e che costituisce un luogo di passaggio particolarmente trafficato e visibile a tutti.

Tutto questo per realizzare un’opera che consenta di perpetuare al meglio l’opera e la memoria del “Prete dei poveri” la cui scomparsa tanta commozione ha destato nella comunità serradifalchese.