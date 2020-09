Progetto “Milena Cardio Protetta”: donati alla comunità 3 defibrillatori

MILENA – Giovedì 24 settembre 2020 , in Piazza Garibaldi, alle ore 17, in occasione del Progetto “Milena Cardio Protetta”, il comitato spontaneo invita la cittadinanza a partecipare, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, all’evento inaugurale in cui saranno donati 3 defibrillatori alla comunità dagli sponsor Rotary Club Aragona –Colli Sicani, Conad Fratelli Mancuso, Azienda Agricola Giovanni e Fabrizio Schillaci. Da sottolineare che per la partecipazione c’è l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.