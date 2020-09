Nelle ultime 24 ore in Sicilia impennata di positività al Covid.

Aumenta la curva dei contagi da Covid 19 in Sicilia, ma sale anche il numero di tamponi che è arrivato a 5273. In particolare, in base al report quotidiano del Ministero della Salute, le persone positive al Covid nelle ultime 24 ore nell’Isola è stato di 114, con un + 36 rispetto al giorno precedente.

Sono complessivamente 10 i migranti. Un solo decesso nelle ultime 24 ore che ha fatto salire il numero a 289.

Al momento sono 1243 le persone in isolamento, 88 quelle ricoverate in ospedale e 12 in terapia intensiva per un totale di 1343 persone positive al Covid nell’Isola. Dall’inizio della pandemia ad oggi in Sicilia si sono registrati 4.679 con 3047 guariti, 1343 attualmente positivi e 289 deceduti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia, 45 si sono verificati in provincia di Palermo, 37 in quella di Trapani, 14 in quella di Catania, 11 in quella di Messina, 3 in quella di Enna, e 2 nelle provincie di Caltanissetta e Ragusa.