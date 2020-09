Mussomeli, partecipata gara Coppa Italia di mountain bike

MUSSOMELI – Hanno lavorato tanto per regalare una settembrina mattinata domenicale all’insegna dello Sport con la Coppa Italia di Mountai Bike. Così Vincenzo Frangiamore sul social, al termine del Trofeo Bricomarket: “Distrutto ma orgoglioso della mia terra e dei miei amici che hanno creduto in ciò che amo io. Mia mamma mi ha sempre predicato di frequentare persone che siano migliori di me ed io queste parole le ho sempre incise nella mia testa. Questo è il risultato di tutto questo, solo successo. Grazie a tutti”.