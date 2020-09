MUSSOMELI – Perdenza d’acqua da qualche giorno in Vicolo Fasino , una traversa sottostante la Via Trieste all’altezza della Cappella di San Cristoforo. Un guasto già precedentemente segnalato e che ad oggi risulta ancora in essere, stante la fuoriuscita dell’acqua. La presente segnalazione è diretta a chi di dovere per gli interventi necessari alla soluzione del problema.