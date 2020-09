Mussomeli, defibrillatore alla “Don Bosco”. Memorial “Vincenzo Ricotta”

MUSSOMELI –“Il Covid-19 non ci ha fermati”: Così l’Associazione ViVi. La iniziative di solidarietà continuano. Infatti, l’Associazione è stata presente sul campo in occasione del Memorial, organizzato dall’A.S.D. Don Bosco di Mussomeli, in ricordo di Vincenzo Ricotta. L’evento previsto per il 19 settembre si è svolto presso la palestra comunale “S. Palumbo” di Mussomeli, dove al termine degli incontri l’Associazione ViVi è stata lieta di donare all’ A.S.D. Don Bosco un defibrillatore. E’ stato un momento forte ed emozionante, nel ricordo del caro amico Vincenzo e della sua grande passione per il calcio e per una competizione sempre sana e costruttiva, e nel ricordo della sua grandissima voglia di donare sempre un sorriso al prossimo”. Dalla dirigenza ViVi fanno sapere che altre iniziative non tarderanno ad arrivare,” la solidarietà non si ferma mai e sorridere si può, sempre!”