Mussomeli, concluso campo estivo di Strauss.Fattore Young

(

Dall’Associazione) – Solitamente le favole si concludono con “e vissero felici e contenti” La nostra, quella del campo estivo Fattore YOUNG di Strauss, dovesse trovare un finale avrebbe queste parole “e vissero felici e consapevoli”.

I nostri bambini e i ragazzi hanno infatti maturato la consapevolezza di avere il diritto di essere felici. E felici lo si è solo quando si ha la certezza di poter essere liberi, di esprimersi, di crescere, di contare, di essere. Questo è stato Fattore YOUNG: uno spazio fisico, intellettuale ed emotivo in cui tutti, i bambini, ragazzi e gli operatori hanno trovato ragione e motivo per darsi gli uni agli altri, in un crescendo di scambio di esperienze e di competenze che ha fatto del nostro campo estivo una importantissima tappa nel percorso di apprendimento personale di ognuno di loro.

Si dice che l’unità di misura di un’azione educativa di successo è data dalla possibilità che un bambino ha di imparare mentre in realtà è impegnato a divertirsi. Stando a ciò e notando le espressioni felici dei nostri partecipanti, possiamo affermare che Fattore YOUNG ha sicuramente centrato l’obiettivo che si è proposto fin dall’inizio: innaffiare la meraviglia e l’entusiasmo perché potessero trasformarsi in motivazione a diventare quello che si vuole davvero.

Proprio come nelle favole, Fattore YOUNG ha un finale ma non una fine e ha innescato una serie di reazioni che continueranno ad alimentare quella fiammella di curiosità che Strauss, attraverso i suoi operatori, ha saputo accendere nei bambini e ragazzi. E una di queste infatti, non a caso, riguarda la famiglia Sorce a cui Strauss da anni è legata affettuosamente, in modo particolare alle compiante Francesca e Rina.

Da sempre, infatti, orientiamo la nostra azione giornaliera sui valori che hanno animato la vita e la carriera di entrambe: la solidarietà, l’attenzione verso l’altro e l’importanza della cultura come elementi fondanti del futuro di una comunità e, con Fattore YOUNG, vogliamo rendere omaggio a Rina Sorce in quanto figura di spicco nella preparazione culturale e umana di moltissimi giovani di Mussomeli. Strauss ha infatti istituito e intitolato a lei il Buono Cultura di 30€ che è stato elargito a tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle attività di Fattore YOUNG, per spenderlo nell’acquisto di materiali utili al proprio percorso formativo e didattico, una pratica che intendiamo portare avanti anche negli anni a venire.

Ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti per l’entusiasmo nelle scorse 3 settimane, i genitori che ci hanno dimostrato affetto e fiducia sin dal primo giorno e i nostri fantastici operatori, parte integrante della nostra organizzazione e semi che innaffiamo da anni e che adesso stanno germogliando vigorosamente, che si sono spesi tantissimo per la riuscita di Fattore Young.