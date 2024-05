Caltanissetta. Bilancio partecipativo, presentate 14 proposte progettuali per valorizzare Turismo, cultura e sport

La città ha risposto con entusiasmo all’invito del Comune di Caltanissetta per la redazione di un progetto da finanziare con i fondi del bilancio partecipativo.

Sono arrivate ben 14 proposte che, passate al vaglio della commissione di valutazione per verificare il rispetto dei criteri indicati nel bando e la fattibilità del progetto stesso, a breve verranno votate. Tra queste 10 rimandano all’ambito “Cultura”, 4 all’area “Turismo” e 1 allo “Sport”.

Proprio come è avvenuto nella prima fase, relativa alla scelta delle aree tematiche, saranno i cittadini residenti con almeno 16 anni di età pari che potranno votare la proposta che riterranno più utile o interessante.

Ogni cittadino potrà esprimere una sola scelta e al termine della votazione verranno individuati i progetti vincitori del fondo destinato al bilancio partecipativo.

La finestra di voto resterà aperta per trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e si potrà esprimere la propria preferenza online accedendo al sito internet del Comune di Caltanissetta tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o in presenza all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Comunale, in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle 17:00 di giovedì.

Si potrà scegliere:

Per l’ambito “CULTURA”

· NOI SIAMO … TERRA! WATANKA! presentata da ROBERTA DI CARLO

· IL TESTO NEL CASSETTO presentata dal TEATRO TABILE NISSENO CONIGLIO RAIMONDO DAVIDE

· MODA &TRADIZIONE presentata dall’ASS.CULT. LADY ANNA I RICAMI DELLA NONNA DI CALTANISSETTA

· LO ZOLFO DI SICILIA presentata dall’ASS.MINER.PALEONTOL. E DELLA CULTURA DELLA SOLFARA DI SICILIA

· LE STELLE SONO DONNE presentata dall’APS << SULLE ALI DELLA MUSICA >>

· 2° RASSEGNA MUSICALE SUONI IN ITINERE presentata da ANDREA CASTIGLIONE

· TRECENTENARIO DELL’INQUISIZIONE A CALTANISSETTA 1724-2024 presentata da EMANUELA ARENA COLIBRI’ INFINITI MONDI DA SCOPRIRE A.P.S.

· RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CORTE DEI MONCADA presentata da LUCA MICCICHE’ PRESID. PRO LOCO CALTANISSETTA APS

· CARO-VITA_E’ TEMPO DI RISPARMIARE! presentata da FEDERCONSUMATORI CALTANISSETTA APS CULTURA

· LAPIDE COMMEMORATIVA E CAMPAGNA DIVULGATIVA NOSTRO FILOSOFO ROSARIO ASSUNTO presentata dall’ASS. CULTUR. “ROSARIO ASSUNTO”

Per l’ambito “TURISMO”

· LA VIA DEGLI ARTIGIANI DI A.P.S. ANCOS CL_PRESID. PROV. GIUSEPPE DIFRANCESCO

· SCAMBIAMO presentata da NICCOLI GIOVANNI

· PERCORSI DI ARTE URBANA presentata da CREATIVE SPACES – EROS DI PRIMA

· SCOPRI CALTANISSETTA – PERCORSI DI TURISMO EDUCATIVO presentata dalla CONSULTA SUL TURISMO DI CALTANISSETTA – P.V. MARIA LUISA SEDITA

Per l’ambito “SPORT”

· FISCHIO D’INIZIO presentata dall’ASD POL. NISSENA

Ciascun promotore dei progetti – come previsto da bando – ha previsto un costo massimo omnicomprensivo di 6 mila euro.

I criteri presi in considerazione sono stati:

· Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

· Coerenza con l’area tematica;

· Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

· Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

· Stima dei costi

· Stima dei tempi di realizzazioneCompatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.