Leggero calo dei casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Aumentati i decessi.

Un leggero calo di casi di persone positive al Covid 19 s’è registrato in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si desume dal report giornaliero del Ministero della salute. Rispetto a ieri sono 38 in meno, dal momento che dai 1733 di ieri si è passati ai 1695 di oggi.

E’ purtroppo salito il numero dei decessi che ha toccato quota 16, con 5 decessi in più rispetto a ieri. In totale il numero dei decessi è così salito a 35.534.

Al momento sono positivi in Italia è di 31.194. Di questi 29.453 sono in isolamento domiciliare, 1.620 i ricoverati e 121 in terapia intensiva. Complessivamente in Italia, da quando è scoppiata la pandemia, i positivi al Covid 19 sono stati 276.338, di cui 31.194 attualmente positivi, 209.610 guariti e 35.534 deceduti.