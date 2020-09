In Sicilia nelle ultime 24 ore casi di positività in netto calo (-77), ma con 3 mila tamponi in meno.

Un calo di ben 77 casi di positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Infatti, rispetto ai 114 casi di ieri, oggi se ne sono registrati appena 37 coronavirus, di cui otto migranti. C’è comunque da rilevare che, rispetto alle 24 ore precedenti, c’è stato un calo di tamponi passato dai 5273 di ieri ai 2321 di oggi.

Gli attualmente positivi in Sicilia sono 1334. Di questi 1235 sono in isolamento domiciliare e, 86 ricoverati in ospedale e 13 in terapia intensiva. Immutato il numero delle persone decedute (289)

Da quando è scoppiata la pandemia in Sicilia i positivi sono stati 4.716, di cui 3.093 guariti, 1334 positivi e 289 deceduti.

I casi si sono verificati nelle provincie di Ragusa (7), Palermo (6) e Siracusa (6), Catania (5), Agrigento (3) e Trapani (3). Nessun caso, invece in provincia di Caltanissetta.