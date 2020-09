In leggero calo i contagi da Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore s’è registrato un calo nei contagi da Covid in Sicilia. Si è passati infatti dagli 83 casi di ieri agli attuali 54 (-29). A fornire questo dato è stato il report che quotidianamente viene fornito dal Ministero della Salute.

Rispetto a ieri, invece, s’è registrato un decesso in più. Si tratta di un’anziana deceduta a Catania ma residente nel ragusano. Il numero dei deceduti per Covid in Sicilia è così passato da 287 a 288.

Al momento ci sono 1.252 positivi di cui 1159 in isolamento domiciliare, i guariti sono 2947, i deceduti 288, per un totale di 4487 casi dall’inizio dell’epidemia in Sicilia.

In Sicilia, per provincia, i casi sono così ripartiti: 19 a Trapani e Palermo, 5 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Agrigento, 2 a Messina e Caltanissetta.