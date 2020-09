In aumento i casi di positività al Covid 19 in Sicilia.

Sono risultati in aumento rispetto a ieri il numero delle persone positive in Sicilia. Dai 37 casi di ieri si è infatti passati a 49 (+ 12). Di questi 15 sono migranti nell’hotspot di Lampedusa.

Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4765. Di questi 3097 sono i guariti, 1379 positivi e 289 i deceduti (numero invariato anche nelle ultime 24 ore).

Degli attualmente positivi, in base ai dati del Ministero della Salute, 1265 sono in isolamento a casa, 101 ricoverati e 13 in terapia intensiva.

I casi, a livello provinciale si sono registrati in provincia di Palermo (28), Catania (12), Messina (6), Ragusa (2) e Siracusa (1).