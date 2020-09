Focolaio di Salemi. Trentadue persone vanno al ristorante e 5 risultano positive.

Una comitiva di 32 persone era partita da Partinico per recarsi nel ristorante di Salemi dove si è sviluppato con un focolaio di Covid nel quale si sono registrati fin qui una quarantina di casi positivi.

Ebbene, di queste 32 persone sottopostesi a tampone cinque sono risultate positive. Di queste, quattro sono di Partinico ed uno di Borgetto.

In attesa dell’esito degli altri tamponi, le persone positive sono ora in quarantena domiciliare. Il focolaio del ristorante di Salemi, notissimo e molto apprezzato dalla clientela, è scoppiato lo scorso 29 agosto facendo registrare casi non solo a Salemi, ma anche a Erice, Trapani, Marsala, Buseto Palizzolo, Castelvetrano e Valderice. Ed ora anche a Partinico e Borgetto.