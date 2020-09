Exploit di Fratelli d’Italia a Gela con diverse adesioni.

Anche a Gela si conferma il trend positivo di crescita del partito guidato da Giorgia Meloni che registra in queste ore qualificate adesioni in città.

In città aderiscono in blocco l’associazione culturale “Pensare Futuro” con i suoi leaders Rosario Emmanuello attuale Presidente dell’associazione e Josephine Martines candidata alle scorse elezioni con l’ottimo risultato di 564 preferenze e vice presidente della Consulta Giovanile del Comune di Gela.

Entrambi giovanissimi, rispettivamente 32 e 29 anni, da tempo impegnati nella politica locale, fatta soprattutto di attivismo ed impegno sociale attraverso l’associazione Pensare Futuro, dove hanno contribuito e collaborato a molte manifestazioni e proposte culturali e sociali per la cittadinanza, ricordiamo ad esempio la proposta nel Gennaio 2019 della creazione della ZTL in centro storico che collega le 3 piazze, l’evento di sensibilizzazione #GelaPulia, la loro attenzione alla lotta al bullismo , alla sicurezza stradale e lotta al randagismo e oltre che alla collaborazione alla costituzione della Consulta Giovanile del Comune di Gela, e l’Assemblea delle Consulte Siciliane.

“È stata una scelta ponderata e maturata nel tempo, negli anni ci siamo sempre impegnati nel proporre soluzioni e progetti alle varie amministrazioni che si sono succedute, nel totale interesse della collettività – dichiarano Emmanuello e Martines; l’ingresso in Fratelli D’Italia diviene una naturale conseguenza al nostro impegno civico e politico, un partito composto da una dirigenza giovane che prima ancora di essere partito, è una comunità umana, ne apprezzo la coerenza, la politica e la serietà dove il dialogo e il confronto vengono visti come motivo di crescita, non poteva che essere il nostro punto di approdo e di inizio di un percorso politico. Nutro grande ammirazione nei confronti della nostra leader Giorgia Meloni, che è stata in grado di interpretare al meglio le istanze dei tanti, troppi cittadini italiani completamente abbandonati e dimenticati da questo Governo” spiega Emmanuello, e ringraziamo il Coordinatore Cittadino Salvatore Scuvera, e tutto il partito Fratelli D’Italia di Gela, che hanno accolto con grande entusiasmo il nostro ingresso. Ci muoveremo fin da subito attivamente, per portare all’attenzione di questa amministrazione dei progetti su cui lavoriamo da tempo, certi che l’appartenenza a Fratelli D’Italia, che continua a maturare sempre un maggiore consenso tra la gente, sarà sicuramente di aiuto alla loro realizzazione, nella speranza di costruire tutti insieme una Gela migliore”.

“L’ entusiasmo di Emmanuello e Martines apporterà nuova linfa al nostro partito che a Gela si conferma in ottima salute grazie all’operato incessante del coordinatore cittadino Scuvera S. che può contare su una folta schiera di militanti e simpatizzanti – aggiunge l’On. Carolina Varchi deputato Nazionale – Il radicamento territoriale di fratelli d’Italia conferma la lungimiranza e la concretezza del progetto di Giorgia Meloni”.