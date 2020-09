Emergenza Migranti. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri: “I siciliani non sono soli, il Governo c’è”.

Il vice ministro Giancarlo Cancelleri prende positizione sulla questione migranti. “L’ennesimo, significativo sbarco di migranti della scorsa notte, sta mettendo a dura prova Lampedusa, la Sicilia e tutti i siciliani. Il Governo sta lavorando incessantemente per fronteggiare questa emergenza, non solo migratoria, ma soprattutto sanitaria, complicata dall’emergenza Covid”.

Il vice ministro nisseno ha poi proseguito: “Mi sono attivato con il Governo, ho personalmente chiamato il Presidente Giuseppe Conte affinché fosse valutata la possibilità di incontrare il sindaco Martello di Lampedusa e il presidente della Regione Siciliana per mettere a punto misure efficaci e urgenti.

Un primo passo sarà l’incontro definito per mercoledì a Roma fra Governo, Regione e sindaci con la prospettiva di trovare quelle soluzioni operative e tecniche necessarie a controllare lo sbarco a terra, in territorio italiano, dei migranti”.

Il vice ministro ha rassicurato: “I siciliani e le istituzioni che li rappresentano non sono soli, il Governo c’è e il Presidente Conte intende risolvere e fronteggiare questa emergenza al fianco di chi in prima linea lavora ogni giorno per i disagi che la sicilia e i siciliani stanno vivendo.

Con gli slogan da palcoscenico non si risolve niente, i proclami senza fatti stanno a zero.

Determinati e uniti lavoriamo per i siciliani”.