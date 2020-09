Coppa Italia Promozione. MasterPro – Cusn Città di Caltanissetta: pari, gol ed emozioni.

Finisce in parità 3-3 un derby molto combattuto tra MasterPro Calcio e Cusn Città di Caltanissetta. La partita era valevole per l’andata del primo turno della Coppa Italia di Promozione.

Match subito vivace al “Valentino Mazzola” con gli ospiti in vantaggio con il funambolico Sammartino (nella foto). La squadra di Alessio Sferrazza, in questa fase del primo tempo, ha espresso un calcio più efficace nonostante la MasterPro di Rosario Marcenò cercasse di trovare la replica vincente.

Poco dopo Alù ha raddoppiato per i nisseni, ma i padroni di casa non hanno mollato accorciando le distanze nel finale di primo tempo con Failla dopo l’espulsione di Cordaro. Ad inizio ripresa, nonostante il Cusn Città di Caltanissetta fosse in inferiorità numerica, s’è portato sull’1-3 ancora con l’imprendibile Sammartino.

La MasterPro San Cataldo, tuttavia, con l’uomo in più, ha dato vita alla rimonta andando a segno prima con Mulè e infine con Scrudato. Alla fine 3-3 e tutti sotto le docce per un derby con tanti gol, spettacolo ed imprevedibilità dall’inizio alla fine.

Domenica prossima 13 settembre c’è il ritorno a Caltanissetta. Al Cusn basterà vincere con qualsiasi risultato o il pari sino a 2-2 per qualificarsi. Alla MasterPro Calcio sarà invece necessario vincere o pareggiare da 4-4 in su per la qualificazione.