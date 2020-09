Coppa Italia Eccellenza. La Sancataldese supera di rigore la Nissa. Decide Azzara.

La Sancataldese ha superato 0-1 la Nissa al “Tomaselli” nel confronto di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Derby amaro per la Nissa di Angelo Bognanni che pure aveva iniziato meglio disputando un primo tempo con il piglio giusto.

La squadra del presidente Savio Ferreri è andata vicina due volte al vantaggio con Scerra e Treppiedi, ma entrambe le volte Dolenti è stato decisivo con le sue parate. La Nissa ha anche reclamato un rigore nel primo tempo per un presunto fallo su Treppiedi.

Nella ripresa, dopo un’occasione sprecata sotto porta da Di Giuseppe, è stato Azzara a portare in vantaggio la Sancataldese su rigore concesso dall’arbitro La Paglia di Enna per un contatto, contestato dai biancoscudati, su Di Giuseppe lanciato in area.

La Nissa ha provato a rialzarsi, inserendo Cordaro e Calabrese in avanti e mettendo Bisogno, prima in difesa, a centrocampo con Maglio in difesa, ma la difesa della Sancataldese ha fatto buona guardia conservando il vantaggio acquisito.

S’è così chiuso 0-1 il derby d’andata per i verdemaranto di Alessandro Settineri. Per la Nissa una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. I biancoscudati proveranno a ribaltare la situazione nel ritorno. Per la Sancataldese invece un successo importante in ottica qualificazione. Ora il ritorno domenica 13 settembre allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo.