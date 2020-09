Chiusi in via temporanea per Covid due alberghi a Taormina.

Il sindaco di Taormina Mario Bolognari ha reso noto che due hotel di Taormina hanno chiuso l’attività, in via temporanea, a causa dell’emergenza Covid.

Lo stesso primo cittadino, in un video, ha spiegato che “Si tratta di due strutture alberghiere di piccole dimensioni, dove a seguito della positività di alcuni dipendenti, precauzionalmente, la proprietà ha deciso in via autonoma di chiudere e sanificare per consentire poi nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza”.

I casi di positività hanno riguardato alcuni dipendenti per lo più residenti nella provincia di Catania che sono adesso sotto controllo da parte delle autorità sanitarie. Sono tutte asintomatiche. Le due strutture sono state adesso sanificate e si preparano alla riapertura nei prossimi giorni.