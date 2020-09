Caltanissetta, cinque nuovi positivi al Sant’Elia: sale il livello di guardia

CAKTANISSETTA – La scorsa notte all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta sono stati ricoverati cinque pazienti tutti positivi al coronavirus. Tra loro, anche un dipendente comunale di 48 anni di Delia, che dopo essere giunto in ospedale a causa di un infarto, e’ stato sottoposto al tampone ed e’ risultato positivo. Il paziente e’ stato ricoverato in terapia intensiva Covid – 19, ormai chiusa dal 3 maggio e riaperta questa notte. Attualmente i positivi in provincia di Caltanissetta sono 40. Gli attuali 5 ricoverati si aggiungono ai 7 che erano gia’ nel reparto di Malattie Infettive. 28 pazienti sono invece in isolamento domiciliare.