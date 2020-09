Butera. Aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali.

BUTERA. Il Comune ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali, ma anche per il miglioramento e adeguamento impianti tecnologici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ad aggiudicarsi la gara pubblica con l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata l’impresa Costruzioni e tecnologie Consorzio stabile Scarl di Catania che ha proposto un ribasso del 15,370% rispetto all’importo posto a base d’asta, per un importo di 584.431,896 euro oltre ai 33.970,85 euro di oneri per la sicurezza.

Gli uffici comunali hanno effettuato le verifiche dalle quali è emerso che la documentazione prodotta era in regola, per cui s’è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori.

Era stato il Ministero dell’Interno a concedere all’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Balbo (nella foto) un finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole cittadine, ma anche per intervenire sia sugli impianti tecnologici che sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Il finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno è stato di 980 mila euro.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale, prevedeva un importo a base d’asta è stato di 690.572,96 euro oltre a 33.970,85 euro di oneri per la sicurezza per un importo complessivo di 724.543,81 euro.