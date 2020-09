A Milano siciliani/milanesi alla Festa Madonna dei Miracoli presenti anche rappresentanze istituzionali

Si è conclusa ieri pomeriggio nella parrocchia San Giuseppe della Pace in via Piero della Francesca 60. la festa della Madonna dei miracoli di Milano, organizzata dal comitato presieduto da Francesco Mancuso ed Enzo Tulumello. La messa è stata celebrata dal nuovo parroco Don Antonio Suighi accolto dalla comunità dei mussomelesi con calore. Durante la celebrazione è stato ricordato il vecchio parroco Don Vittorio De Paoli con un lungo applauso. Erano presenti anche l’assessore comunale di Mussomeli Giuseppina Territo e il consigliere milanese Carmine Pacente che hanno portato il saluto delle rispettive amministrazioni. Il ringraziamento del presidente Franco Mancuso è andato al comitato che unitamente ad alcuni mussomelesi si è fatto carico delle spese sostenute per la commissione della corona, del mondo, e del bastone del paralitico che fanno parte del gruppo statuario. Un ringraziamento anche per Florinda ed Enzo per la loro apprezzata prestazione.