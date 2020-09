Marianopoli. Ultimati i lavori della tomba comunale da 90 loculi nella zona nuova del Cimitero.

MARIANOPOLI. Il Sindaco del Comune di Marianopoli, Salvatore Noto, facendo seguito alla nota della impresa appaltatrice Pro&Co s.r.l.s, con sede a Gela, ha reso noto che il 13 Agosto scorso sono stati ultimati, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, i lavori della costruzione di una tomba comunale da 90 loculi nella zona nuova del Cimitero comunale di Marianopoli.

La consegna dei lavori, da parte del direttore dei lavori Arch. Francesco Montagna, che ne ha anche redatto il progetto, all’arch. Roberto Scudera, nella qualità di legale rappresentante della suddetta ditta che si è aggiudicata la gara, è avvenuta il 7 Maggio 2020.

L’importo complessivo, impegnato dai fondi comunali, per la costruzione della tomba, i cui loculi sono pure corredati di lastre di marmo, era di € 134.000,00, ma con soddisfazione l’Amministrazione ha preso atto che sono stati utilizzati poco più di € 100.000,00 per il completamento dei lavori, ricavando quindi pure un risparmio per le casse comunali.

Il Geom. Tonino Panzica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha svolto con scrupolo e diligenza tutte le procedure necessarie all’espletamento degli atti dovuti alla esecuzione dei lavori. “Ancora una volta l’Amministrazione comunale – si legge in una nota della stessa amministrazione- non può che apprezzare l’impegno e la professionalità di quest’ultimo e dell’Ufficio Tecnico Comunale per aver portato a termine in tempi così celeri una importante opera edilizia tanto necessaria a soddisfare le numerose richieste della comunità di Marianopoli”.