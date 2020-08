Futsal, Pgs Vigor San Cataldo al lavoro con grande intensità: sabato 5 settembre esordio in coppa Italia

La stagione del calcio a 5 è oramai alle porte, il via la prossima settimana con la Coppa Italia di serie C1. Le 28 squadre, unica partecipante alla C1 per le nissene la Pgs Vigor San Cataldo, sono state suddivise in sette quadrangolari con gare di sola andata: passa il turno la prima classificata. Pgs Vigor San Cataldo nel quadrangolare D con Città di Leonforte, Real Termini Futsal e Olimpia Casteldaccia.

Per la Pgs Vigor esordio in trasferta sabato prossimo alle 17 in trasferta con il Città di Leonforte, nel secondo turno sabato 12 Olimpia Casteldaccia-Pgs Vigor, il 19 settembre Pgs Vigor-Real Termini Futsal. (di Gandolfo Maria Pepe, fonte La Sicilia)