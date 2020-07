Sicilia, post di Di Paola M5s con sangue su volto Musumeci. Miccichè: “Forma truce, è da rimuovere”

“Non e’ questo il modo in cui siamo abituati a fare lotta politica: gli avversari li abbiamo sempre affrontati a viso aperto, senza mai ricorrere a forme truci di comunicazione per aizzare la gente contro chi non la pensa come noi. Il deputato all’Ars, Nuccio Di Paola, ha decisamente valicato ogni limite, postando una foto del presidente della Regione, Nello Musumeci, che gronda sangue, per propagandare la mozione di sfiducia dei Cinquestelle”.

Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, che “stigmatizza il comportamento” del parlamentare del M5s. “Non ho mai lesinato critiche sia alla maggioranza che all’opposizione quando e’ stato necessario – aggiunge Micciche’ – invito l’onorevole Di Paola a cancellare il suo post, auspicando che alla prima seduta d’aula utile chieda scusa al presidente Musumeci ed a tutto il Parlamento siciliano”.