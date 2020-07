Salvini: “I ministri Azzolina e Castelli andrebbero licenziate”

“C’e’ un ministro che a fine luglio non ha ancora spiegato agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie come, quanto, per quante ore e per quanti giorni riapre la scuola e c’e’ un viceministro indegno che dice ai ristoratori e ai baristi in difficolta’ che non sono piu’ capaci di fare il loro lavoro e di cambiare mestiere. In qualsiasi paese europeo a queste due signore, non in quanto donne, ma in quanto incapaci, sarebbero gia’ state licenziate in tronco”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un presidio di protesta per il degrado del quartiere Qt8. Per Salvini, il ministro dell’Interno Lucia Azzolina e il vice ministro dell’economia Laura Castelli in altri paesi non potrebbero mantenere il proprio lavoro, “Cosi’ come in qualsiasi azienda privata, se fossero ai livelli di vertice, sarebbero state licenziate. Se poi i 5 Stelle vedono i complotti anche dietro la loro incapacita’, mi spiace per loro”. (AGI)