Tragedia nel nisseno: 13enne muore dopo caduta in bici

Un ragazzino di 13 anni e’ morto poco dopo le 14,30 dopo essere caduto dalla sua bici elettrica. Il ragazzo stava percorrendo la parallela di via Venezia quando, per motivi che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, ha perso il controllo cadendo e battendo violentemente la testa sull’asfalto. In ospedale e’ arrivato gia’ in gravi condizioni. Il suo cuore ha cessato di battere intorno alle 14,30.