Sicilia, ancora fughe di migranti in quarantena. Dopo Agrigento, Palermo: adesso sono 14 i ricercati

Quattro tunisini si sono allontanati dal centro Piano Torre Park Hotel ad Isnello (Pa). I quattro che si trovavano nel centro in quarantena hanno abbandonato la struttura per i migranti fuggendo dalla finestra del bagno. Le grate sono state divelte in nottata e e gli uomini dai 35 ai 22 anni hanno fatto perdere le loro tracce. Sono scattare le ricerche nella zona da parte della polizia e degli uomini della forestale.

Altra fuga di migranti dalla struttura di viale Cannatello ad Agrigento. Oltre dieci tunisini, sottoposti a quarantena Covid 19 si sarebbero allontanati dalla struttura.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Si tratta della seconda fuga, in pochi giorni, dopo quella dello scorso fine settimana. Il centro è presidiato, giorno e notte, da alcune decine di poliziotti e carabinieri.

Nel frattempo, dopo anche la dichiarazione del Sindaco Lillo Firetto sull’inadeguatezza della struttura ad accogliere persone, è stata lanciata una petizione online sulla piattaforma change.org; i cittadini chiedono la chiusura immediata. (Foto di repertorio)