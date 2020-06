Serradifalco. Stanziati 50 mila euro per la ripavimentazione delle strade del centro storico.

SERRADIFALCO. Ammonta complessivamente a 50 mila euro la somma che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha stanziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del centro storico.

La Giunta, con questi fondi, andrà a ripavimentare diverse strade del centro storico che, proprio a causa del loro carente stato di manutenzione, necessitano di interventi. In questo modo, come rilevato dallo stesso sindaco Leonardo Burgio, si punta a completare la ripavimentazione delle strade dopo gli interventi posti in essere nelle strade principali del centro abitato ad opera dell’Anas.

C’è da dire che è stata già avviata la ripavimentazione di alcune strade del centro storico nella zona del Calvario. Altre saranno interessate da questi interventi che garantiranno la soluzione ad un annoso problema che nel centro abitato serradifalchese.