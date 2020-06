Serradifalco. Approvato dal Commissario straordinario il Bilancio di Previsione 2020/2022.

SERRADIFALCO. E’ stato il commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale, la dott. Daniela Leonelli, ad approvare in via definitiva il Bilancio di Previsione 2020/2022. Uno strumento di programmazione e previsione finanziaria dal quale sono emersi diversi elementi positivi.

Primo fra tutti l’azzeramento dell’anticipazione di cassa che, in questi ultimi anni la Corte dei Conti aveva sempre considerato uno tra i rilievi più ricorrenti. Le risultanze generali del Bilancio di Previsione 2020/2022, che ha ottenuto il parere favorevole dei sindaci revisori, recano una previsione per il 2020 di entrate di cassa per 44.755.684,18 euro e di uscite di cassa per 44.596.969,60 euro, con un fondo cassa finale presunto positivo di + 158.714,58 euro.

Dunque, risultati positivi per la Giunta uscente guidata dal sindaco Leonardo Burgio (nella foto). C’è da dire che il Bilancio di previsione avrebbe potuto essere approvato già a marzo se solo non ci fosse stato il locdown che ha costretto a dilatarne i tempi di approvazione.

Per quanto concerne infine la previsione delle entrate e delle uscite di competenza 2020 sono indicate, a pareggio, a 44.374.903,83 euro, per il 2021 a 37.047.002,06 euro e per il 2022 a 37.071.898,06 euro.