Mussomeli, progetto ampliamento del CCR ammesso a finanziamento

MUSSOMELI – L’informativa di ieridel sindaco Catania: “”Sono contento di comunicare che il progetto di 390 mila euro presentato dal Comune di Mussomeli per l’ampliamento del CCR – Centro Comunale di Raccolta è stato ammesso a valutazione con decreto dell’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. A breve verrà effettuato l’ultimo step di valutazione e siamo fiduciosi (in base alla dotazione finanziaria disponibile) che anche questa volta potrà essere portato a casa il finanziamento di un ulteriore importante progetto, strategico per la raccolta dei rifiuti urbani della nostra comunità e per la pulizia della città. Il progetto prevede infatti, tra l’altro, l’acquisto di un mezzo ed attrezzature per effettuare, in modo automatizzato e meccanico, le operazioni di scerbamento e pulizia della nostra città. Da parte nostra abbiamo operato bene e i risultati raggiunti ci sono stati riconosciuti nel corso degli anni dai vari organi istituzionali. Con questo progetto, l’operatività del CCR in corso di completamento (l’inaugurazione avverrà tra qualche settimana) entrerà velocemente a pieno regime consentendoci di segnare un passo importante per la tutela del nostro ambiente cittadino”.