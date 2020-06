Libero Consorzio Caltanissetta, pagamento borse di studio 2014/2015 e 2015/2016: richiesta iban

Dovendo procedere alla liquidazione e al pagamento delle borse di studio relative agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, previste dalla Legge n.62 del 10/3/2000 e dal D.P.C.M. n.106 del 14/2/2001, questa Amministrazione, a seguito di specifica richiesta del tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A., in considerazione delle previste misure di prevenzione che rendono difficoltoso, oltre che poco prudente, l’afflusso nelle filiali di un consistente numero di persone, non facilmente gestibile con la metodologia dell’appuntamento e, soprattutto, troppo elevato per garantire le necessarie condizioni di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, ha ritenuto opportuno che si possano acquisire il maggior numero possibile di IBAN di rapporti di C/C già in essere e ridurre così l’impatto sulle filiali.

Pertanto, i beneficiari di cui agli elenchi relativi agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, consultabili sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: istruzione@provincia.caltanissetta.it, apposita richiesta di pagamento indicando in maniera leggibile il codice IBAN del beneficiario e allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità (il modello di istanza può essere scaricato direttamente dal sito del Libero Consorzio).

Nella homepage del sito https://www.provincia.caltanissetta.it verrà indicata apposita comunicazione con un link dedicato dove sarà possibile rilevare facilmente gli elenchi e il modello di istanza.