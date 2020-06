Legambiente Caltanissetta, incontro su super bonus con la cessione del credito: mercoledì 3 giugno

Si terrà mercoledì 3 giugno 2020, alle ore 18, il video incontro realizzato da Legambiente Caltanissetta sul tema dell’Ecobonus (fino al 110% di detrazioni) con eventuale cessione del credito.

Sarà un incontro pratico con l’Ing. Ignazio Manduca, Responsabile di una delle aziende nazionali e regionali che opera anche nel nostro territorio: Enel X – Elettrocostruzioni.

Si parlerà di uno strumento normativo innovativo che può per davvero cambiare in meglio il nostro Paese, rendendolo più sostenibile, più competitivo e al passo delle sfide globali. Seppur Legambiente chiede alcuni aggiustamenti ed integrazioni, non vi è dubbio che si tratta di una norma che va nella giusta direzione, che può rimettere in marcia il Paese, creando tanta nuova e qualifica occupazione, ridando al contempo slancio al settore edile, settore da tanti anni in grande sofferenza.

In sintesi, attraverso il Decreto legislativo “Rilancio” e i nuovi scenari offerti dall’art.119 viene data possibilità ai cittadini di riqualificare il patrimonio edilizio, adeguandolo a standard qualitativi elevati, sia dal punto di vista energetico che strutturale. Inoltre, grazie alla cessione del credito si potrà prevedere un esborso quasi nullo per chi ne ha diritto.

Si discuterà quindi di opportunità, procedure, limiti e passaggi ancora da chiarire.

Per partecipare bisogna collegarsi al sito: http://meet.google.com/jne-sxbh-thp