I sindacati: “Non più accettaibili ritardi stipendiali al Centro Governativo Pian del Lago”.

“Ancora una volta i lavoratori non hanno ancora percepito con regolarità le proprie spettanze”. E’ quanto hanno lamentato in una nota la Cisl Fp di Ag, Cl ed En, la Flaica Cub Prov., la UilTemp provinciale, la Confsal Snalv provinciale e la Uil Fpl Provinciale, tramite rispettivamente F. Introito, P. Gangi, G. Strazzeri, M. Bonaffini e M. Centorbi.

Le forze sindacali, tramite i loro rappresentanti, hanno rimacrato: “è utile ricordare infatti che la società in indirizzo non è nuova a tali deficienze nonché il mancato rispetto del CCNL di categoria. Considerata la rilevanza della questione, su sollecitazione dei lavoratori aderenti alle scriventi e non, le sottoscritte OO.SS., ciascuno nella qualità, con la presente diffidano la Soc. Coop. Essequadro, e chiedono a Sua Eccellenza il Prefetto l’attivazione di un tavolo Istituzionale con la parte datoriale presso Codesta Prefettura, poiché non sono più tollerabili i ciclici e ormai cronici siffatti inadempimenti”.

“Giunge voce testé – prosegue la nota dei sindacati – che la società Essequadro avrebbe già provveduto ad dare vita al mandato bancario circa i pagamenti di cui trattasi, ciò comunque non esime i lavoratori (date le esperienze) dal nutrire forti preoccupazioni per il prosieguo incerto nella regolare ricezione delle loro competenze economiche, le stesse infatti sono le uniche fonti per il sostentamento familiare”.

“Si insiste in conseguenza di ciò – hanno concluso – nella richiesta di attivazione di un tavolo Istituzionale atto redimere siffatti pratiche, in mancanza, le scriventi non avranno indugi sulla proclamazione dello stato di agitazione propedeutico ad azioni di agitazione consequenziali”.