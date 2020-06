Covid-19, tamponi su personale ASP Caltanissetta: positivi un infermiere ed un biologo

CALTANISSETTA – Due nuovi casi di covid-19 nel territorio nisseno: un infermiere ed un biologo.

I due casi sono stati confermati nel quotidiano bollettino dell’ASP Caltanissetta di venerdì 6 giugno.

L’azienda sanitaria ha incrementato il numero di test sul personale dipendente e sta effettuando a tutti il test sierologico quantitativo. Nel caso di IgM o IgG elevati si effettua anche il tampone. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi, un Infermiere di San Cataldo ed un biologo, residente nella provincia di Palermo. Per quest’ultimo si sta effettuando un iter confronto-validazione con il laboratorio di Palermo.

Si incrementa il numero di guariti. Dimesso un paziente dalla ex RSA di via L. Monaco di Caltanissetta proveniente da Montedoro (per correttezza del dato ho tolto un positivo in quarantena domiciliare a Caltanissetta e l’ho aggiunto come guarito a Montedoro).

Nella tabella i dati di Caltanissetta (aggiornati a venerdì 5 giugno) e della provincia. I casi sono 192. Due sono attualmente le persone ricoverate; 10 i positivi in quarantena; 164 i guariti; 15 i decessi.