Covid 19 nel nisseno, anziana “torna” positiva: prima dimessa da Malattie infettive, ora di nuovo ricoverata

CALTANISSETTA – Il bollettino quotidiano dell’ASP Caltanissetta di martedì 2 giugno certifica che una pensionata di Gela è risultata “ripositivizzata” al Covid 19: si tratta di un’anziana che è stata nuovamente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele.

La paziente era stata dimessa da qualche settimana, dopo un doppio tampone negativo; risultata nuovamente positiva è ritornata nel nosocomio della città del Golfo.

Peraltro è il secondo caso di ripositivizzazione in meno di 48 ore. Adesso sono 5 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale a Caltanissetta e Gela, mentre i positivi in quarantena domiciliare sono al momento 13.

Nella tabella i dati di Caltanissetta (aggiornati a martedì 2 giugno) e della provincia. I casi sono 190. Cinque sono attualmente le persone ricoverate; 13 i positivi in quarantena; 156 i guariti; 15 i decessi.