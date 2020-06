Caltanissetta, cultura in DAD al King: “Scrivere e illustrare un libro per bambini”, incontro con l’autrice Valeria Salvatore

Gli alunni di scuola primaria delle classi II A e II C dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside Rosa Cartella, nell’ambito dell’iniziativa “Sarà un libro” promossa dall’Associazione ADEI, hanno incontrato in piattaforma l’autrice e illustratrice Valeria Salvatore della casa editrice AG Book publishing. Sono intervenute anche la giornalista Francesca Barbato, nelle vesti di moderatrice, e l’editore Angela Cristofaro, la quale ha parlato dell’importanza del lavoro di team in una casa editrice.

Il tema trattato era “Scrivere e illustrare un libro per bambini”. L’autrice ha presentato le varie tecniche di illustrazione e ha discusso con i bambini su come nascono le idee per inventare una storia. Il suo motto è “I sogni non sono mai troppi”, ha affermato che “Non bisogna mai arrendersi agli insuccessi, bisogna lottare, coltivare i sogni oggi, domani, sempre!”. Gli alunni, coordinati dai docenti Salvatore Siina e Claudia Balletti, molto interessati, hanno risposto con entusiasmo ponendo delle domande specifiche sugli argomenti trattati.

L’evento è la tappa conclusiva di un percorso di scrittura creativa tenuto dal docente Salvatore Siina tramite i progetti “La Macchina Inventafiabe” e “Amica Favola” (lavori molto apprezzati dall’editore), iniziati in presenza e completati online con le attività di didattica a distanza. La preside ha affermato: “Gli eventi culturali sono una costante della nostra Istituzione scolastica, la cultura è un bene unico che porta alla condivisione di valori e alla conoscenza di varie realtà. Lo sviluppo delle capacità creative è una finalità fondamentale per gli alunni, le attività proposte devono far scaturire lo stupore nei loro occhi. Il seme della cultura, se coltivato, può diventare una pianta rigogliosa per la vita futura”.

