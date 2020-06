Altro bonus da 600 euro, questa volta per gli iscritti alle Casse private: chi può presentare domanda

Scatta oggi, 8 giugno, la possibilita’ per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private di richiedere (in caso non lo abbian gia’ fatto per il mese di marzo) il ‘bonus’ da 600 euro per la mensilita’ di aprile. Firmato, infatti, come annunciato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo agli Stati generali delle professioni (il 4 giugno scorso, quando aveva parlato del rifinanziamento della misura di sostegno al reddito per i danni da Covid-19 nel decreto rilancio, ndr), il decreto interministeriale che disciplina l’erogazione dell’indennita’, sui siti degli Enti pensionistici sono state prontamente fornite le indicazioni agli associati per fruirne.

Come segnala la Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc), “a coloro che hanno gia’ beneficiato dell’indennita’ per il mese di marzo si riconosceranno in automatico nei prossimi giorni gli ulteriori 600 euro per il mese di aprile, e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda”