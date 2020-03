“Vallelunga Resta a casa” un video collettivo contro il coronavirus

Vallelunga si unisce con un video collettivo per lanciate il messaggio “Io resto a casa” e lottare contro l’epidemia covid-19. Esercenti, semplici cittadini, rappresentanti delle associazioni, volontari e sportivi hanno partecipato, all’idea sorta da Valentina Ognibene, che ha voluto fare la sua parte contattando quante più persone possibili per dare un forte esempio. Il video “Vallelunga Resta a Casa”, montato dal talentuoso Giuseppe Cappellino subito pronto a coniugare la sua passione con l’aiuto per il suo paese, è stato postato sul gruppo Facebook “Torre Civica Vallelunga” e subito è stato condiviso da centinaia di utenti. Ora il video è anche disponibile su YouTube.

«In questi giorni di solitudine e di preoccupazione – ha affermato Valentina Ognibene, ideatrice del video – molti sono stati i messaggi ricevuti sul gruppo Torre Civica Vallelunga. I cittadini di ogni età chiedevano a gran voce supporto e conforto, da parte del Sindaco, del Parroco, dei nostri medici di base. Non si è fatta attendere la risposta del nostro Parroco, che ha subito celebrato per i suoi compaesani una messa online. Per il resto ci siamo rimboccati le maniche come siamo abituati a fare da tempo, ed ecco qui la Vallelunga che amo». «Una Vallelunga unita che esiste e che resiste – prosegue Valentina Ognibene –. Dove ci sono lavoratori che si spendono per la comunità ogni giorno. Dove ci sono famiglie che stanno crescendo i propri figli in questa piccola comunità, sperando di non vederli andare via. Dove ci sono giovani che si organizzano dando il meglio che possono. Vorrei davvero che tutti avessero il giusto supporto per continuare…»