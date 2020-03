Vallelunga, Associazione “A Finestra” ricorda Dante con un video che diventa subito virale

VALLELUNGA PRATAMENO – Il 25 marzo per volontà del MiBact è la giornata dedicata al ricordo del Sommo Poeta Dante Alighieri, denominata Dantedì. Per questa occasione l’associazione culturale “A Finestra” di Vallelunga ha realizzato un video-collage chiedendo ad amici, conoscenti e concittadini di recitare la poesia “Tanto gentile e tanto onesta pare”. Ebbene, appena è uscito il video in poche ore in centinaia l’hanno visualizzato e molti l’hanno condiviso nel vari social. Il video è visibile nella pagina Facebook dell’associazione. Nonostante il periodo di quarantene che sta affrontato l’Italia a causa del coronavirus, non si fermano le iniziative culturali. Onore al merito ai giovani membri dell’associazione “A Finestra” che portano avanti grandi e piccole iniziative per il bene culturale e la crescita di tutti.