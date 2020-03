Sicilia, Coronavirus. 936 positivi, 137 nuovi casi: aumenti quotidiani crescenti

In Sicilia sono 936 gli attuali positivi al Coronavirus e 33 guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, cosi’ come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unita’ di crisi nazionale.

Come sottolienato ieri dall’assessore alla Salute Ruggero Razza inizia a farsi sentire l’effetto rientro. Lunedì 23 marzo, 85 casi nuovi. Martedì 24 marzo, 118 casi nuovi; oggi 137 casi nuovi.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 8.374. Di questi sono risultati positivi 994 (148 piu’ di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 936 persone (+137 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 399 pazienti (50 a Palermo, 126 a Catania, 91 a Messina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80 in terapia intensiva, mentre 537 sono in isolamento domiciliare, 33 guariti e 25 deceduti (1 ad Agrigento, Messina, Palermo e Siracusa, 2 a Caltanissetta, 6 a Enna e 13 a Catania).