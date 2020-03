La cantante lirica mussomelese “Miss Bocconcino” : “Distanti sì ma vicini col cuore”

MUSSOMELI – Avvolta dalla bandiera italiana, l’apprezzata artista mussomelese Miss Bocconcino, nei giorni scorsi, durante questo periodo forzato di permanenza fra le mura domestiche, ha partecipato all’iniziativa generale di cantare l’inno di Mameli dal balcone dell’ abitazione dove attualmente risiede, facente parte di un condominio di Roma. Un modo come un altro per spezzare la monotonia quotidiana di questi giorni, riscuotendo anche l’applauso ed il gradimento dei tanti dirimpettai e non solo, ma soprattutto dai tanti contatti social di amici e conoscenti che hanno potuto così ammirare la sua simpatica quanto singolare performance. Per MariaRita Misuraca: “Distanti ma vicini col cuore”.