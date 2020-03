Coronavirus, Sicilia. Razza: “Oltre 20 mila arrivi, il 50% ha un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni”

Sono oltre 20mila le persone rientrate in Sicilia che si sono iscritte alla piattaforma online della Regione e che sono state informate sui comportamenti da tenere. Sono oltre 8.000 quelle arrivate dalla Lombardia e di questi 6.000 dalla provincia di Milano. Quasi il 50% dei registrati ha un’eta’ compresa tra i 20 e i 30 anni.

Sono i dati resi noti dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo a Agora’ su Raitre. “Quando il presidente Nello Musumeci ha chiesto a tutti coloro che rientrano in Sicilia di restare a casa – ha aggiunto Razza – lo ha fatto soprattutto perche’ questo enorme afflusso di persone, fatto di tanti ragazzi, non devono andare in giro, ma restare a casa.

Chi si e’ registrato ha dimostrato la volonta’ di rispettare le regole – ha sottolineato l’assessore – ma avuto anche accesso, prima di entrare sulla pagina per la registrazione, a tutte le informazioni fondamentali sui comportamenti che oggi fanno la differenza”.