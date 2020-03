Coronavirus, Salvini: “Non è virus milanese, segno della croce se arriva al Sud”

“Quello che stiamo facendo, che stanno facendo i Governatori al Nord, è per tutti. Non è un problema milanese il virus, o veneto, o torinese: se questo virus arriva in forza in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata o Molise – Dio non voglia! – dove la sanità non ha i numeri, non ha la forza di quelle della Lombardia o del Veneto, c’è da farsi il segno della croce.

Ma non si può solo sperare che la Vergine Maria guardi giù questo povero, piccolo, grande Paese”. Così il leader della Lega in diretta Facebook Matteo Salvini.