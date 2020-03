Coronavirus. Ordinanza di Musumeci: “Quarantena per chi arriva in Sicilia da Nord”

PALERMO – “Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”. Lo impone un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e in fase di notifica ai nove prefetti, ai questori ed ai 390 sindaci dell’Isola.

Nella sua ordinanza, il governatore – si legge in un comunicato – “richiama le competenze comuni a tutte le regioni italiane e quelle previste dal comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto siciliano che conferiscono al presidente della Regione il potere di disporre delle forze di polizia in caso di necessita’”. “Se tutti manteniamo la calma e il senso di responsabilita’, riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento – aggiunge Musumeci – Noi siciliani abbiamo affrontato ben altre calamita’ e non ci arrendiamo.

Ma ognuno faccia la propria parte”, esorta infine Musumeci dal suo isolamento domiciliare dove si trova da ieri per precauzione dopo il contatto avuto mercoledi’ a Roma con il collega Zingaretti. Al primo tampone negativo di ieri sera ne seguira’ un altro tra due giorni.