Coronavirus, Enna: terapia con farmaco anti-artrite per 4 pazienti

Quattro pazienti affetti da Covid-19 e ricoverati all’Ospedale Umberto I di ENNA saranno trattati da oggi con il farmaco anti-artrite, pervenuto dopo la richiesta inoltrata al Centro sperimentatore. I quattro pazienti hanno i requisiti richiesti dalla sperimentazione in corso.

L’Unita’ di Crisi dell’Asp di ENNA ha poi richiesto l’impiego del farmaco per altri tre pazienti. La sperimentazione del farmaco e’ promossa dall’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli, in collaborazione con altri centri