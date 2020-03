Caltanissetta, Falcone-Mannella: mozione per sospendere il pagamento dei tributi locali per dare un aiuto concreto alle aziende

CALTANISSETTA – Le consigliere Oriana Mannella (“Orgoglio Nisseno”) e Matilde Falcone (“Diventerà Bellissima”) hanno presentato una mozione consiliare con la quale chiedonoche venga adottata una concreta “azione di sostegno” in favore dei titolari delle attività produttive della città, in particolare la sospensione del pagamento dei tributi comunali.

Di seguito il contenuto integrale della mozione.

Mozione sulla necessità di sostenere le realtà produttive operanti sul territorio comunale di CALTANISSETTA attraverso la sospensione del pagamento dei tributi comunali.

PREMESSO che in seguito ai drammatici avvenimenti conseguenti all’epidemia da coronavirus nel territorio nazionale , le aziende operanti sul territorio del comune di Caltanissetta, hanno subito e stanno tutt’ora subendo gravi danni economici; CONSIDERATO che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate a tal proposito dal Governo, fanno presagire che l’emergenza potrà perdurare ancora a lungo, andando così ad aggravare una situazione già estremamente difficile per le diverse attività imprenditoriali; ATTESO che la perdurante situazione di crisi produrrà certamente effetti anche sul piano occupazionale in quanto, a fronte dell’ ovvio calo degli affari, entro pochi giorni le ziende incominceranno ad avere notevoli cali nei bilanci ;

PRESO ATTO della straordinaria situazione di emergenza che si è venuta a creare e della conseguente insostenibilità economica e sociale di un rallentamento delle attività economiche anche nel breve periodo; RITENUTO quindi necessario che anche il Comune di Caltanissetta nell’ambito delle sue competenze e delle sue possibilità, si schieri a fianco del tessuto economico cittadino, offrendo, oltre ad ogni necessario supporto amministrativo e logistico alle imprese che ne facciano richiesta, anche uno straordinario supporto di carattere economico;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI IMPEGNANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI ad attivarsi per verificare con gli uffici competenti la sospensione del pagamento di tutti i tributi locali riferibili alle attività produttive di qualsiasi genere incidenti sul territorio comunale.