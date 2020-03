Caltanissetta, Antenna Sant’Anna: verso un accordo con “RaiWay”

Tra i suggerimenti che le forze politiche di opposizione stanno facendo arrivare al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino per limitare ai cittadini le conseguenze dei provvedimento adottati nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, uno (avanzato dal circolo “Faletra” del Pd) riguarda la richiesta di sospendere l’ordinanza del 12 marzo con la quale viene intimato agli oltre 30 proprietari di villette edificate nel corso degli anni sulle pendici della collina Sant’Anna (dove le famiglie risiedono) di sgomberare i rispettivi alloggi nei 20 giorni successivi alla notifica del provvedimento.

Ciò a causa del pericolo, considerato incombente, di cedimento dell’antenna Rai (alta 284 metri, realizzata nel 1951) che sovrasta la collina. Il divieto di accesso alle edificazioni riguarda pure tutti i proprietari di case rurali stagionali presenti nella stessa zona. Il Comune ha adottato il provvedimento a seguito della relazione esibita da RaiWay sottoscritta dall’ingegnere meccanico Bonifazio Draghi (acclusa alla richiesta di autorizzazione allo smontaggio presentata lo scorso 12 dicembre), nella quale si evidenzia che, dai suoi calcoli strutturali, l’antenna è soggetta potenzialmente al crollo. Per cui, nelle more che si definisca la controversia tra RaiWay (proprietario della struttura) e il Comune di Caltanissetta – ma anche con la Soprintendenza ai beni culturali e la Regione che il 23 marzo 2017 hanno decretato che l’antenna è un bene sottoposto a tutela nell’ambito del “Codice dei Beni culturali” per cui non si può demolire – il sindaco nella stessa ordinanza di sgombero rivolta ai residenti ha chiamato in causa RaiWay chiedendo di provvedere immediatamente a mettere in sicurezza l’area interessata dal potenziale crollo della struttura (ben 25 ettari di terreno, con un raggio di 310 metri dal punto di ancoraggio dell’antenna).

Pare si stia profilando una soluzione di compromesso temporaneo «in corso di studio – ammette il sindaco – che ci permetterebbe di ridurre il rischio di crollo dell’antenna e, conseguentemente, di annullare l’obbligo di sgombero per i residenti nelle villette circostanti la struttura». Per ottenere la decadenza del vincolo di tutela e potere dare corso alla demolizione, RaiWay si era rivolta al Tar, ma l’istanza di sospensione del vincolo è stata respinta e la questione verrà trattata nel merito il 7 aprile.