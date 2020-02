Sap Caltanissetta, Vito Natale eletto segretario provinciale

CALTANISSETTA – Si sono riuniti nella sala riunioni della Questura di Caltanissetta i delegati del Sindacato Autonomo di Polizia (Sindacato maggiormente rappresentativo a livello Nazionale e Provinciale) per l’elezione della nuova struttura sindacale che dovrà guidare il sindacato per i prossimi quattro anni.

All’assemblea hanno partecipato: il Presidente Nazionale Rosario Indelicati, il V. Segretario Nazionale Coco Giuseppe e il Segretario Regionale Giuseppe Maranzano. I Consiglieri del Direttivo Provinciale eletti sono: Allegra Giuseppe, Bonsignore Nicola, Li Puma Vittorio, Fausciana Rocco, Campo Cataldo, Costa Santo, Sfalanga Massimo, Fiandaca Domenico, Sardo Maurizio, Attardi Agostino, Schembri Benedetto, Paternò Piero, Li Vecchi Gaetano, Bianca Massimo, Di Dio Angelo, Chiafele Andrea, Bugiada Gaetano, Bruna Roberto, Garzia Salvatore Sciortino Gianluca.

L’importantissimo momento, che ha visto una piena partecipazione dei Dirigenti Sindacali provenienti da tutta la provincia, hanno eletto, all’unanimità, Vito Natale quale Segretario Provinciale della Struttura Provinciale. Su proposta del Segretario Provinciale sono stati eletti i V. Segretari Provinciali: Di Stefano Orazio, Sanfilippo Salvatore, Minardi Massimo, Natale Michele, Sardo Michela e De Pasquale Giuseppe. La mia elezione, dichiara Vito Natale, sostenuta e votata all’unanimità da tutti i quadri sindacali mi assegna un ruolo è una responsabilità importante non soltanto verso i propri iscritti, ma, soprattutto, verso tutti gli operatori di polizia che operano a Caltanissetta, Niscemi e Gela. Questo congresso, ci ha dato l’opportunità di poter dibattere sui temi che più affliggono i poliziotti della Provincia Nissena ottenendo, anche, il pieno sostegno del Segretario Nazionale Stefano Paoloni. Sono sicuro, continua il Segretario Provinciale Vito Natale, che la nuova classe dirigenziale, appena eletta, darà un maggior vigore motivazionale per tornare a fare sindacato in una organizzazione, qual è il SAP, degna di rappresentare i Poliziotti Italiani. A termine della riunione il neo Segretario Provinciale e i vertici Nazionali sono stati ricevuti dal Questore di Caltanissetta.